Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

Σάλο και οργή έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας η απόφαση του ΕΛΓΑ να απαιτήσει την επιστροφή μέρους των ποσών που είχαν δοθεί ως προκαταβολές αποζημιώσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, για τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου του 2023 αλλά και την θεομηνία του «Ντάνιελ» που ακολούθησε δύο μήνες αργότερα.

Ήδη από την Πέμπτη, δεκάδες παραγωγοί της περιοχής έχουν λάβει ειδοποιήσεις από τον ΕΛΓΑ να επιστρέψουν ποσά που κυμαίνονται από 2.500 έως 20.000 ευρώ. Μάλιστα στις ειδοποιήσει που έχουν λάβει αναφέρεται ότι έχει προχωρήσει η βεβαίωση αυτών των ποσών στην ΑΑΔΕ, ώστε να εισπραχθούν ως οφειλές προς το Δημόσιο.

Την ώρα που οι πληγέντες περίμεναν να πληρωθούν το υπόλοιπο 50% αυτών των αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ που τώρα ολοκλήρωσε τη διασταύρωση των πορισμάτων ζητάει πίσω τα χρήματα, τα οποία τότε δόθηκαν ως «οξυγόνο» για να μπορέσουν οι παραγωγοί να σταθούν στα πόδια τους.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο στη Μαγνησία και ήδη έχουν υπάρξει οι πρώτες αντιδράσεις. Την είδηση της επιστροφής των προκαταβολών των αποζημιώσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους έκανε στο τοπικό κανάλι ASTRA η πρώην πρόεδρος του συλλόγου κτηνοτρόφων Αισωνίας Χαρούλα Διβάνη κάνοντας παράλληλα λόγο για εμπαιγμό από τον ΕΛΓΑ.

Οι πληγέντες βρίσκονται κυριολεκτικά στα κάγκελα. «Ακόμα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που πάθαμε και τώρα μας ζητούν να επιστρέψουμε τα λίγα χρήματα που πήραμε ως προκαταβολή», δηλώνουν.

Oι πληγέντες μέσα σε αυτο το κλίμα έχουν ξεκινήσει ήδη να οργανώνονται. Ήδη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στο πρώην δημαρχείο Αισωνίας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι που ήδη έχουν λάβει τα μπιλιετάκια του ΕΛΓΑ θα λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, δίχως να αποκλείονται δυναμικές κινητοποιήσεις και μπλόκα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

