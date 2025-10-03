Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν νωρίτερα από τα συνηθισμένα και βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους σε μεγάλα υψόμετρα

Newsbomb

Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και στα Γρεβενά, νωρίτερα από τα συνηθισμένα τα οποία βρήκαν πολλούς από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους με τα κοπάδια τους σε μεγάλα υψόμετρα. Οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν έχουν λάβει ακόμα το πράσινο φως για να κατέβουν στα «χειμαδιά» με αποτέλεσμα να τους βρει… ο χειμώνας στα θερινά κονάκια.

Ένας από αυτούς είναι και ο Βασίλης Ανθούλης που αναγκάστηκε να ταΐσει στα ορεινά της Σαμαρίνας και μέσα στο χιόνι εκατοντάδες πρόβατα.

Γρεβενά Σαμαρίνα

«Συνήθως φεύγαμε για τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας τέτοια εποχή.. Ξεκινούσαμε με τα πόδια και σε δέκα δεκαπέντε μέρες φτάναμε», ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο epiruspost.gr.

«Ξημερώσαμε με χιόνι και τώρα, μεσημέρι σχεδόν η θερμοκρασία είναι στους τρεις βαθμούς υπό το μηδέν», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Ανθούλης εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για τις δυσκολίες που προκαλούν στο βουνό οι καιρικές συνθήκες της εποχής.

Γρεβενά Σαμαρίνα

Φέτος εξαιτίας του πρόωρου χειμώνα, το πιθανότερο είναι ότι τα ζώα θα φορτωθούν σε φορτηγά για την μετακίνηση.

Δείτε επίσης βίντεο από την περιοχή της Σαμαρίνας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή ο Όσμαν

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για όλη τη χώρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βουλγαρία: Τρεις νεκροί σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας - Βίντεο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση τάραξε μέχρι και τη θάλασσα στην Αλόννησο

20:04LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ψηφίζει σάτιρα και γέλιο – Η νέα εκπομπή μετά την Τατιάνα, η Νεφέλη Μεγκ και ο Φάνης Λαμπρόπουλος

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροιζήνα: «Στη φάκα» δύο νεαροί που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Τέσσερις νεκροί - Βίντεο

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

19:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία

19:50Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

19:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Η κούρσα που του χάρισε το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

19:41LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ