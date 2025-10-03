Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και στα Γρεβενά, νωρίτερα από τα συνηθισμένα τα οποία βρήκαν πολλούς από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους με τα κοπάδια τους σε μεγάλα υψόμετρα. Οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν έχουν λάβει ακόμα το πράσινο φως για να κατέβουν στα «χειμαδιά» με αποτέλεσμα να τους βρει… ο χειμώνας στα θερινά κονάκια.

Ένας από αυτούς είναι και ο Βασίλης Ανθούλης που αναγκάστηκε να ταΐσει στα ορεινά της Σαμαρίνας και μέσα στο χιόνι εκατοντάδες πρόβατα.

«Συνήθως φεύγαμε για τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας τέτοια εποχή.. Ξεκινούσαμε με τα πόδια και σε δέκα δεκαπέντε μέρες φτάναμε», ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο epiruspost.gr.

«Ξημερώσαμε με χιόνι και τώρα, μεσημέρι σχεδόν η θερμοκρασία είναι στους τρεις βαθμούς υπό το μηδέν», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Ανθούλης εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για τις δυσκολίες που προκαλούν στο βουνό οι καιρικές συνθήκες της εποχής.

Φέτος εξαιτίας του πρόωρου χειμώνα, το πιθανότερο είναι ότι τα ζώα θα φορτωθούν σε φορτηγά για την μετακίνηση.

Δείτε επίσης βίντεο από την περιοχή της Σαμαρίνας

