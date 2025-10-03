Αγρίνιο: Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

Μια ιστορία αδιανόητη, ένας πόνος που δεν σβήνει παρά την ευτυχή στο τέλος κατάληξη. Ένα λάθος, και μία ζωή που από θαύμα δεν χάθηκε.

Όλα συνέβησαν στο Αγρίνιο. Δύο έγκυες που βρίσκονταν σε διπλανά κρεβάτια στο νοσοκομείο με τη μία να παίρνει το λάθος φάρμακο που ήταν να δοθεί στην άλλη γυναίκα.

Η γυναίκα από θαύμα δεν έχασε το παιδί της, ωστόσο ο αγώνας για δικαίωση έχει μόλις αρχίσει. Στο νοσοκομείο επικρατεί πανικός αμέσως μετά το λάθος αδιανόητο.

Το χρονικό

Η μία γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Νόμιζε ότι έχουν σπάσει τα νερά και πήγε στο νοσοκομείο, όπου της κάνουν εξετάσεις. Ωστόσο, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα της να γεννήσει.

Έτσι, προληπτικά της έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο και της έδωσαν 3 υπογλώσσια. Δέκα λεπτά αργότερα της ζήτησαν να τα φτύσει. Η ίδια τους είπε πως πλέον έχουν λιώσει και δεν μπορεί να τα φτύσει.

Ακολουθεί πανικός αλλά τελικά το μωρό γεννιέται με καισαρική. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα χάπια έπρεπε να τα πάρει άλλη γυναίκα, της οποίας το έμβρυο είχε πεθάνει και έπρεπε να κάνει απόξεση.

Τι λέει η γυναίκα που της χορήγησαν το λάθος φάρμακο

Η γυναίκα που από λάθος της χορηγήθηκε φάρμακο βρήκε το κουράγιο να μιλήσει στο Mega. Περιγράφει τον πόνο, την απόγνωση, την πικρία αλλά και την προσδοκία να μπει μία τελεία στην ιστορία.

«Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσαμε γρήγορα για καισαρική αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει», αναφέρει.

Τι ισχυρίζεται το νοσοκομείο

Το νοσοκομείο του Αγρινίου από την άλλη ισχυρίζεται ότι τα πράγματα έγιναν διαφορετικά.

«Όλη την βάρδια ήμουν κοντά στην λεχώνα και τους συγγενείς της παραδίδοντας έδωσα εντολή στο προσωπικό όλο το Σαββατοκύριακο να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στην λεχώνα και τους συγγενείς της», φέρεται να δήλωσε η προϊσταμένη.

Τι λέει η νοσηλεύτρια που χορήγησε το λάθος φάρμακο

Στο Mega μίλησε και η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στη λάθος γυναίκα περιγράφοντας τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα.

«Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων.

Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: ‘’Τι είναι αυτά τα φάρμακα’’ και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: ‘’Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;’’. Ρώτησα τη γυναίκα: ‘’Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;’’. Μου απάντησε: ‘’Ναι τα ήπια’’ και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: ‘’Συγγνώμη, έκανα λάθος’’.

Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτοκογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα ούτε στο έμβρυο. Ενημέρωσα το γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγνώμη», ανέφερε η νοσηλεύτρια μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ξανά έγκυος η γυναίκα

Καθώς ο χρόνος περνάει και η ζωή προχωράει μια αχτίδα φωτίζει την πονεμένη αυτή ιστορία. Η γυναίκα περιμένει ξανά παιδί.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό λάθος, πρόκειται για συστηματική αμέλεια. Έχω ήδη κινηθεί νομικά από ευθύνη αυτό που ζήσαμε σε αυτό το νοσοκομείο να μην το ζήσει κανείς», δήλωσε η έγκυος γυναίκα.

Τώρα, όπως θα πουν, μένει μια και μόνη εκκρεμότητα, η δικαίωση για τα όσα βίωσαν. Ο δικηγόρος της εγκύου που της έδωσαν τα λάθος φάρμακα μιλώντας στο Mega ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία αυτής της υπόθεσης.

«Η νοσηλεύτρια που έδωσε τα φάρμακα έχει αποδεχθεί πλήρως την ευθύνη της και έχει κάνει χρήση συγκεκριμένη διάταξη του ποινικής δικονομίας για διαπραγμάτευση και της έχει επιβληθεί ήδη ποινή», κατέληξε ο δικηγόρος.

