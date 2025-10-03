Συγχαρητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έλληνα παραολυμπιονίκη, Νάσο Γκαβέλα

Συγχαρητήρια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έλληνα παραολυμπιονίκη, Νάσο Γκαβέλα, ο οποίος κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον στίβο στη μεγάλη διοργάνωση που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο «X», δήλωσε: «Ο Νάσος Γκαβέλας, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ξανά στην κορυφή του κόσμου στα 100μ. Τ11. Μια νίκη-υπόμνηση ότι η δύναμη της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της συνεργασίας μπορεί να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Είμαστε υπερήφανοι!».

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: