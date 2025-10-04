Ηράκλειο: Περιπέτεια για κυνηγό στο Κακό Όρος - Κατρακύλησε από βράχια και τραυματίστηκε σοβαρά

Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξελιχθεί η κυνηγετική εξόρμηση ενός 53χρονου άνδρα το πρωί του Σαββάτου (4/10), όταν βρέθηκε να πέφτει σε επικίνδυνο και δυσπρόσιτο σημείο στο Κακό Όρος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο κυνηγός φέρεται να έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να κατακυλήσει από τα βράχια, να τραυματιστεί και να παγιδευτεί.

Στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης, με οκτώ πυροσβέστες και δύο οχήματα να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν απ' το σημείο.

Ο άνδρας τελικά ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε σοβαρά στο αριστερό του πόδι καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος του, ενώ έφερε τραύματα και στο κεφάλι.

Διαβάστε επίσης