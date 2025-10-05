Διάρρηξη στο Κολωνάκι: Άγνωστοι έκλεψαν τιμαλφή αξίας 150.000 ευρώ

Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Υψηλάντου στο Κολωνάκι, πραγματοποιώντας διάρρηξη με λεία μεγάλης αξίας.

Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού για να μπουν στο διαμέρισμα. Αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν τιμαλφή, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ. Μάλιστα, μέρος των αντικειμένων βρισκόταν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης