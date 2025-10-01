Άγριες σκηνές στην Πάτρα: επιτέθηκε σε οδηγό, πήρε το αυτοκίνητο και κατέληξε σε μάντρα

Αφού ο άνδρας έσπρωξε τον οδηγό και του πήρε το αυτοκίνητο ακολούθησε χάος που κατέληξε σε τρακάρισμα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να αρπάξει αυτοκίνητο με τον ιδιοκτήτη του παρόντα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο δράστης προσέγγισε το σταθμευμένο όχημα και απώθησε τον ιδιοκτήτη που βρισκόταν δίπλα του. Στη συνέχεια μπήκε στη θέση του οδηγού και επιχείρησε να ξεφύγει. Ο ιδιοκτήτης όμως από την πλευρά του αντέδρασε ακαριαία, μπαίνοντας στη θέση του συνοδηγού για να αποτρέψει την κλοπή.

Εκμεταλλεύτηκε το χάος για να κλέψει το τσαντάκι του ιδιοκτήτη

Ακολούθησε χάος καθώς ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης όμως δεν έμεινε εκεί. Εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση, άρπαξε από το αυτοκίνητο τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, κλειδιά, ρούχα και έναν σταυρό. Η ενέργειά του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση, καθώς η υπόθεση πήρε διαστάσεις βίαιης ληστείας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη το ίδιο βράδυ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.

