Έκλεψε ένα κινητό και «έφαγε» 2,5 χρόνια φυλακή: Είκοσι χρόνια μετά, είναι ακόμα μέσα

Ήταν μόλις 25 ετών ο Leroy Douglas από το Κάρντιφ, όταν καταδικάστηκε για την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Η ποινή που του επιβλήθηκε προέβλεπε ελάχιστη κάθειρξη δυόμισι ετών. Σήμερα, δύο δεκαετίες αργότερα, ο 44χρονος πλέον άνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας