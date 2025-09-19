Έκλεψε ένα κινητό και «έφαγε» 2,5 χρόνια φυλακή: Είκοσι χρόνια μετά, είναι ακόμα μέσα
Καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια κάθειρξη για κλοπή κινητού και παραμένει φυλακισμένος 20 χρόνια μετά, λόγω αόριστης ποινής IPP που σοκάρει την κοινή γνώμη
Ήταν μόλις 25 ετών ο Leroy Douglas από το Κάρντιφ, όταν καταδικάστηκε για την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Η ποινή που του επιβλήθηκε προέβλεπε ελάχιστη κάθειρξη δυόμισι ετών. Σήμερα, δύο δεκαετίες αργότερα, ο 44χρονος πλέον άνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα.
