Στη φυλακή ο 32χρονος τζιχαντιστής για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την σύντομη απολογία του ο 32χρονος για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να εξηγήσει κάτι παραπάνω. Όταν ερωτήθηκε για τον ISIS φέρεται να είπε πως τον έχει ακουστά.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε με διερμηνέα αλλά φέρεται να μην συνοδευόταν από δικηγόρο.

Πρόκειται για τον ίδιο άνδρα που κατηγορείται για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.