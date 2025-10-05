Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Τέσσερις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (05/10), στο Πολεμάρχι του Δήμου Χανίων.

Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε ελιά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων.