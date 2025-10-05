Πρεσβεία Ισραήλ: Συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου – Δείτε εικόνες

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα

Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Συγκέντρωση μνήμης των θυμάτων και των επιζώντων της 7ης Οκτωβρίου 2023 έξω από την ισραηλινή πρεσβεία πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της οργάνωσης Israel – Greece Friendship Association, το απόγευμα της Κυριακής (05/10).

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στα θύματα και τους επιζώντες της φρικιαστικής τρομοκρατικής επίθεσης από τη Χαμάς που στιγμάτισε το μουσικό φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, όπως αναφέρουν.

Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.
Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.
Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατίας είναι θεμέλια της ειρήνης και της ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.
Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.
Συγκέντρωση μνήμης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.

Παράλληλα, η οργάνωση Israel – Greece Friendship Association υπογραμμίζει ότι οι οργανώσεις που καταφεύγουν στη βία οφείλουν να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αποσύρουν τα όπλα και να επιτρέψουν την απελευθέρωση των ομήρων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και ενισχύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα, να απελευθερώσει τους ομήρους και να αποδεχτεί το σχέδιο για ειρήνη»

Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κοσμάς Πεντάκαλος, ανέφερε στην κάμερα του Newsbomb ότι «είμαστε σήμερα εδώ, για να τιμήσουμε τους νεκρούς από την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς, στις 07 Οκτωβρίου πριν από 2 χρόνια. Επίσης, είμαστε εδώ για να ζητήσουμε από τη Χαμάς να αφήσει τα όπλα, να απελευθερώσει τους ομήρους και να αποδεχτεί το σχέδιο που έχει έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να έλθει ειρήνη στην περιοχή.

O πρόεδρος της οργάνωσης Israel – Greece Friendship Association, Κοσμάς Πεντάκαλος.

Πάντα θέλω να είμαι αισιόδοξος. Η Χαμάς δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της περιοχής, δεν θέλει να καταθέσει τα όπλα. Συνεχίζουμε, όμως, να ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα έρθει η καταστροφή της περιοχής. Αυτό θα είναι κακό για τους κατοίκους της. Η ηγεσία της Χαμάς ζει στο Κατάρ και την Τουρκία, έξω από την περιοχή, ενώ αφήνει τον κόσμο εκεί να σκοτώνεται. Θα πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να αφήσουν μία άλλη κυβέρνηση –ειρηνική– να αναλάβει την περιοχή».

Συγκέντρωση έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.
Συγκέντρωση έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.
Συγκέντρωση έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.

