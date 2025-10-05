Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε στην πόλη των Χανίων και το δεύτερο σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Σταλίδας

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη
Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών το Σαββάτου εξαιτίας δύο αιφνίδιων θανάτων που σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, στην πρώτη περίπτωση το απόγευμα του Σαββάτου ένας 34χρονος Σύριος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στα Χανιά.

Το άψυχο σώμα του βρήκε η σύντροφός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρε αργότερα, στην περιοχή της Σταλίδας όταν ένας 60χρονος τουρίστας από τη Γερμανία εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο από την σύζυγό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

