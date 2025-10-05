Αγρίνιο: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε ελαιώνα
Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο σημείο για αγροτικές εργασίες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ηλικιωμένος σε ελαιώνα στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου, το μεσημέρι της Κυριακής (5.10.25).
Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι, δυστυχώς, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο σημείο για αγροτικές εργασίες και έχασε τις αισθήσεις του.
Φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε ελαιώνα
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Νίκη-αφιέρωση στον Τζορτζ Μπάλντοκ
22:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέο σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Τραυματίστηκε δικυκλιστής
22:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς
17:30 ∙ WHAT THE FACT