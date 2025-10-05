Αγρίνιο: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε ελαιώνα

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ηλικιωμένος σε ελαιώνα στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου, το μεσημέρι της Κυριακής (5.10.25).

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι, δυστυχώς, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο σημείο για αγροτικές εργασίες και έχασε τις αισθήσεις του.

Φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

