Βόλος: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι σε γνωστό εστιατόριο στην παραλία του Βόλου, όταν ένας 75χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ γευμάτιζε με την παρέα του.

Ο άτυχος άνδρας, που βρισκόταν στην πόλη μαζί με γκρουπ εκδρομέων από την Κρήτη, είχε παραγγείλει μπριζόλα. Καθώς έτρωγε, στραβοκατάπιε με αποτέλεσμα να πνιγεί, προκαλώντας πανικό στους γύρω του. Η παρέα του καλούσε σε βοήθεια, ενώ ο ιδιοκτήτης και οι σερβιτόροι του εστιατορίου προσπάθησαν να απομακρύνουν το ξένο σώμα.

Σύμφωνα με τον taxydromo, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο, καθώς η μπάρα εισόδου στην παραλία ήταν κατεβασμένη. Το προσωπικό του εστιατορίου επικοινώνησε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου για να ανοίξει η μπάρα, ενώ ένας διασώστης μπήκε με μηχανή στο χώρο για να προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Ο 75χρονος υποβλήθηκε σε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δυστυχώς υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η τραγική είδηση προκάλεσε σοκ σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.