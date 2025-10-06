Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Mε επιτυχία συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες στη μαγούλα Μακρυχωρίου, 18 χλμ. βόρεια της Λάρισας, σε μια στρατηγική θέση στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών.

Η αρχαιολογική θέση είχε αρχικά εντοπιστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (Γ. Τουφεξής) κατά τα έτη 1999-2000, στο πλαίσιο των έργων κατασκευής της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Από το 2015 έως και σήμερα πραγματοποιούνται νέες συστηματικές έρευνες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του Γ. Τουφεξή, και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Ιφιγένειας Τουρναβίτου.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η αποκάλυψη, μελέτη και ανάδειξη των ορίων, των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και της χωροταξικής οργάνωσης του μυκηναϊκού οικισμού στις παρυφές του λόφου. Ο οικισμός, που χρονολογείται στο τέλος του 13ου και στις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. (ΥΕ ΙΙΙΒ2–ΥΕ ΙΙΙΓ), αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πεδινής εγκατάστασης με τουλάχιστον δύο οικοδομικές φάσεις.

Κατά την τελευταία ανασκαφική περίοδο (2025), ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη μεγάλου μυκηναϊκού κτιρίου τριών δωματίων, συνολικών διαστάσεων 7,5/7,8 μ. x 10,65 μ., με πλακόστρωτο δάπεδο, αποθηκευτικά αγγεία, εστίες και ευρήματα που υποδεικνύουν διαφορετικές φάσεις κατοίκησης. Επίσης, εντοπίστηκαν νέοι τοίχοι, πασσαλοθήκες και ταφές, που φωτίζουν την εξέλιξη του οικισμού και τη μακραίωνη χρήση της περιοχής.

Οι ανασκαφές τεκμηριώνουν την ύπαρξη ενός περιφερειακού μυκηναϊκού οικισμού στην ενδοχώρα της Θεσσαλίας, ο οποίος καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και τον Δήμο Τεμπών, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει την προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικής και μακρόχρονης ιστορίας του τόπου.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η μαγούλα του Μακρυχωρίου αποτελεί ζωντανό κρίκο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν του τόπου μας. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την αρχαιολογική έρευνα, γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η γνώση και η ανάδειξη της ιστορίας μας αποτελούν θεμέλιο για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας.»

Διαβάστε επίσης