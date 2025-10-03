Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

Στον αρχαίο οικισμό Tel Kurda Hük στην επαρχία Hatay της νότιας Τουρκίας, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ανθρώπινα ίχνη που χρονολογούνται περίπου στο 5200 π.Χ.

Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πέντε ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια ανακαλύφθηκαν σε έδαφος μουσκεμένο από τη βροχή. Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός δείχνει τα ίδια τα ίχνη και τους αρχαιολόγους που εργάζονται στην ανασκαφή.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, η ανακάλυψη παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του λαού των Ουμπάιντ. Τέτοιες ανακαλύψεις θεωρούνται σπάνιες και μοναδικές στην αρχαιολογία της Ανατολίας. Τα αποτυπώματα ανακαλύφθηκαν στις 21 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Ρεϊχανλί Καραχουγιούκ.

Η Τουρκία έχει αρχίσει στο παρελθόν να χρησιμοποιεί τη νανοτεχνολογία για τη διατήρηση μοναδικών ιστορικών χώρων, συμβάλλοντας στην προστασία αρχαίων μνημείων και ευρημάτων για τις μελλοντικές γενιές.

Διαβάστε επίσης