Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

Αρχαιολόγοι έχουν βρει περισσότερα από 400 ασημένια νομίσματα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι ειδικοί παρατήρησαν το ασυνήθιστο βάρος του αγγείου—πάνω από 9 κιλά. Μέσα υπήρχε μια συλλογή τετράδραχμων του 3ου αιώνα π.Χ., που απεικονίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον Δία ένθρονο στην πίσω όψη.

Αργότερα, αραμαϊκές επιγραφές και τοπικά μοτίβα εμφανίστηκαν στα νομίσματα, καταδεικνύοντας πώς η Αραβική Χερσόνησος προσάρμοσε την ελληνική εικονογραφία για να δημιουργήσει τη δική της πολιτιστική ταυτότητα.

Τα περισσότερα νομίσματα ζυγίζουν μεταξύ 16 και 17 γραμμαρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εποχής και διευκολύνοντας το εμπόριο. Η Μλέιχα, που βρίσκεται ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, ήταν ένας σημαντικός κόμβος στις εμπορικές οδούς που συνέδεαν την Ινδία με τη Μεσόγειο, μεταφέροντας μπαχαρικά, υφάσματα, θυμίαμα και μέταλλα.

Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι η ανακάλυψη επιβεβαιώνει τον βασικό ρόλο της Αραβικής Χερσονήσου στα αρχαία εμπορικά δίκτυα και καταδεικνύει τη βαθιά πολιτιστική σύνθεση της περιοχής. Η πόλη Μλέιχα καυχιόταν για οχυρώσεις, παλάτια, ναούς και εξελιγμένα υπόγεια συστήματα άρδευσης, επιτρέποντας την επιτυχημένη γεωργία ακόμη και στην έρημο.

Ο θησαυρός της Μλέιχα δείχνει ότι η Αραβία δεν ήταν περιφέρεια του ελληνιστικού κόσμου, αλλά υιοθέτησε ενεργά, επανερμήνευσε και μεταμόρφωσε εισαγόμενες ιδέες, χρησιμοποιώντας τες για οικονομικές ανταλλαγές, πολιτική επιρροή και πολιτιστική έκφραση.

