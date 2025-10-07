Καυσόξυλα: 800 ευρώ χρειάζεται μια οικογένεια για να ζεσταθεί

Από 70 εως 85 ευρώ το κυβικό πωλούνται στην Κομοτηνή τα καυσόξυλα, με τους καταναλωτές να σπεύδουν από νωρίς στην αγορά τους, όπως αναφέρει στην ΕΡΤ ο έμπορος καυσόξυλων, Κυριάκος Νεστορίδης.

Η κινητικότητα στην περιοχή είναι αρκετά αυξημένη με τους καταναλωτές ήδη από αρχές Οκτωβρίου να έχουν αγοράσει κάποια ποσότητα καυσόξυλων λόγω και της κακοκαιρίας Barbara που «χτύπησε» τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα.

Αποτέλεσμα είναι - σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Νεστορίδη - να έχει περιοριστεί η επάρκεια, αφού και η εισαγωγή καυσόξυλων από τη Βουλγαρία είναι μειωμένη. «Έτσι, η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από τα ελληνικά δάση, που δεν θα έλεγα ότι επαρκούν για την ευρύτερη περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νεστορίδης.

Πόσα καυσόξυλα χρειάζεται μια οικογένεια στην Κομοτηνή

Για μια οικογένεια στην Κομοτηνή ή σε κοντινά χωριά, απαιτούνται πάνω από 10 κυβικά ετησίως, πράγμα που μεταφράζεται σε κόστος από 800 έως και 1.000 ευρώ τον χρόνο – ανάλογα με τη διάρκεια και τη σφοδρότητα του χειμώνα, υπενθύμισε ο κ. Νεστορίδης.

Τα νοικοκυριά δεν αγοράζουν πια μεγάλες ποσότητες από νωρίς, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί καταναλωτές, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, προμηθεύονται μικρές ποσότητες – συνήθως 2-3 τόνους – σε τακτά διαστήματα, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα το κόστος.