Λαμία: Ανήλικος ο επιδειξίας που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό – Συνελήφθη μετά από κλοπή σε πρατήριο

Σε έναν ανήλικο Ρομά κατέληξαν οι αστυνομικοί για το εξοργιστικό περιστατικό του αυνανισμού μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο για Ανθήλη την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρόκειται για έναν 15χρονο ο οποίος απασχολεί μόνιμα της αστυνομικές αρχές, χάρη στην ανυπαρξία πρόβλεψης τιμωρίας τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών σε αυτήν την ηλικία από το νόμο, αλλά κυρίως της ανυπαρξίας πρόνοιας και κοινωνικού κράτους που θα προλάβαινε τη διαμόρφωση ενός εγκληματικού χαρακτήρα.

Ο 15χρονος το απόγευμα της Κυριακής (5/10) «ξαναχτύπησε» κλέβοντας μικρό χρηματικό ποσό από πρατήριο καυσίμων στη Λεωφόρο Αθηνών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από έρευνες να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 15χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό λεωφορείο, μπροστά στην 67χρονη γυναίκα που είχε δίπλα της την ανήλικη εγγονή της!

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, όπως και για τους γονείς του ηλικίας 45 και 44 ετών για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εξεταστούν από το Δικαστήριο Ανηλίκων, κάποιες από τις πολλές υποθέσεις στις οποίες είναι μπλεγμένος.

