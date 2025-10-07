Στην Αλεξανδρούπολη το αμερικανικό μεταγωγικό «ARC Commitment» - Ξεφόρτωσε ελικόπτερα και οχήματα

Η άφιξή του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

Newsbomb

Στην Αλεξανδρούπολη το αμερικανικό μεταγωγικό «ARC Commitment» - Ξεφόρτωσε ελικόπτερα και οχήματα
Το πλοίο «Arc Commitment».
e-evros.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε και αγκυροβόλησε το αμερικανικό πλοίο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού «ARC Commitment», προερχόμενο από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Η άφιξή του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

arc-commitment.jpg

Το σκάφος Arc Commitment.

Vessel Finder

Το πλοίο, που ανήκει στην εταιρεία «American Roll-On Roll-Off Carrier Group Inc.» (ARC) – διαχειριστή του μεγαλύτερου στόλου φορτηγών τύπου Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) υπό αμερικανική σημαία – μετέφερε και ξεφόρτωσε πλήθος στρατιωτικών οχημάτων, κοντέινερ και ελικοπτέρων, τα οποία συναρμολογήθηκαν επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της πόλης για περαιτέρω αξιοποίηση και διανομή, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Με μήκος 227,8 μέτρα και δυνατότητα φόρτωσης έως 320 μετρικούς τόνους, το «ARC Commitment» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πλοίο υποστηρίζει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, μεταφέροντας κρίσιμο στρατιωτικό υλικό σε αποστολές ανά τον κόσμο.

Από το 2021, το «ARC Commitment» έχει αναγνωριστεί επίσημα ως πλοίο υπό αμερικανική σημαία («U.S.-flagged») και είναι καταχωρημένο στο «Maritime Security Program» (MSP) — ένα στρατηγικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει ότι συγκεκριμένα εμπορικά πλοία μπορούν να τεθούν άμεσα στη διάθεση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σε περιόδους κρίσης ή επιχειρησιακής ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, παρέχοντας θαλάσσια μεταφορική ικανότητα και υποστήριξη προς τον αμερικανικό στρατό και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

15:21ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: Νέο ρεκόρ δοτών συμπαγών οργάνων - Στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών με ένα «κλικ»

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Το 7% του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε πέρυσι μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κατολίσθηση στη Μελίντα – Τεράστιος βράχος κατέστρεψε το οδόστρωμα

15:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του! – «Απέχει από το να θεωρείται δεδομένο στο Μιλγουόκι»

15:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Εμβαθύνουμε τη συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας με νέες επενδύσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας

14:59LIFESTYLE

Ο Light δημοσίευσε φωτογραφία του γιου του μέσα από το μαιευτήριο - «Αίμα από το αίμα μου, σάρκα από τη σάρκα μου»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης - Ισοπεδωμένες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες νεκροί

14:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«GENICA: Ο πίδακας του αίματος μου» στο Θέατρο Σημείο

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

14:42LIFESTYLE

Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Η ζωή μου είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Tέιλορ Σουίφτ: Οι δίσκοι, οι ταινίες και το φαινόμενο «Swiftnomics» που αλλάζει τη βιομηχανία του θεάματος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι και ένας σοβαρά τραυματίας

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οικογένειες κατά Νετανιάχου για την εσφαλμένη καταμέτρηση των ομήρων - «Είναι 48, όχι 46»

14:32TRAVEL

Νυμφαίο: Φθινοπωρινά χρώματα σε ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για το ντέρμπι ο Φουρνιέ | Ερωτηματικό και με Dubai BC

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τέσσερις οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο – Ανάμεσά τους ένα παιδί

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν αστυνομικό κλοιό και περικυκλώνουν τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι και ένας σοβαρά τραυματίας

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης - Ισοπεδωμένες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες νεκροί

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

13:29ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο

14:42LIFESTYLE

Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Η ζωή μου είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τέσσερις οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο – Ανάμεσά τους ένα παιδί

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ