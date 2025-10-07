Στην Αλεξανδρούπολη το αμερικανικό μεταγωγικό «ARC Commitment» - Ξεφόρτωσε ελικόπτερα και οχήματα

Στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε και αγκυροβόλησε το αμερικανικό πλοίο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού «ARC Commitment», προερχόμενο από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Η άφιξή του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

Το σκάφος Arc Commitment. Vessel Finder

Το πλοίο, που ανήκει στην εταιρεία «American Roll-On Roll-Off Carrier Group Inc.» (ARC) – διαχειριστή του μεγαλύτερου στόλου φορτηγών τύπου Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) υπό αμερικανική σημαία – μετέφερε και ξεφόρτωσε πλήθος στρατιωτικών οχημάτων, κοντέινερ και ελικοπτέρων, τα οποία συναρμολογήθηκαν επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της πόλης για περαιτέρω αξιοποίηση και διανομή, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Με μήκος 227,8 μέτρα και δυνατότητα φόρτωσης έως 320 μετρικούς τόνους, το «ARC Commitment» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πλοίο υποστηρίζει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, μεταφέροντας κρίσιμο στρατιωτικό υλικό σε αποστολές ανά τον κόσμο.

Από το 2021, το «ARC Commitment» έχει αναγνωριστεί επίσημα ως πλοίο υπό αμερικανική σημαία («U.S.-flagged») και είναι καταχωρημένο στο «Maritime Security Program» (MSP) — ένα στρατηγικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει ότι συγκεκριμένα εμπορικά πλοία μπορούν να τεθούν άμεσα στη διάθεση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σε περιόδους κρίσης ή επιχειρησιακής ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, παρέχοντας θαλάσσια μεταφορική ικανότητα και υποστήριξη προς τον αμερικανικό στρατό και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

