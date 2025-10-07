Ιερά Οδός: Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε ο δράστης

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 25χρονος διανομέας, ο κατηγορείται για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

