Ιερά Οδός: Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε ο δράστης
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 25χρονος διανομέας για το περιστατικό με τον οδηγό στην Ιερά Οδό.
Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 25χρονος διανομέας, ο κατηγορείται για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.
Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.
