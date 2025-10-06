Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό και τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι στην Ιερά Οδό, το βράδυ της Παρασκευής.

Εις βάρος του κατηγορούμενου, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ, τού αποδίδονται και πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση.

Ο δράστης απασχολεί τις Αρχές από το 2012. Δηλαδή, από τότε που ήταν 13 ετών. Το ποινικό βιογραφικό του έχει κλοπές, διαρρήξεις, οπαδικά επεισόδια και ενδοοικογενειακή βία. Οι συλλήψεις αρκετές, όμως πάντα κατέληγε ελεύθερος.

Με ένα… καλάσνικοφ που βλέπετε στο κεφάλι, κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας και σκορπούσε τον φόβο και τον τρόμο.

Άλλοτε έλυνε οπαδικές διαφορές σε πλατείες της Νίκαιας, βγάζοντας μάλιστα και χατζάρα, όπως έκανε τον Απρίλιο του 2025.

Άλλοτε έσπαγε ποτήρια στα κεφάλια θαμώνων σε μπαρ και άλλοτε χτυπούσε γυναίκες αστυνομικούς, όπως έκανε τον Ιούλιο του 2024.

Τελευταίες του επιθέσεις ήταν τον Ιούλιο του 2025, όταν ξυλοκόπησε ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της για να της αρπάξει χρήματα, ενώ τον Αύγουστο ξυλοκόπησε και ηλικιωμένο συγγενή του.

Πρώτο του χτύπημα, το 2012, σε ηλικία 13 ετών, όταν έκλεψε μία μηχανή.

Το 2022 και το 2024 είχε συλληφθεί από την Ασφάλεια Κορυδαλλού για καταδικαστικές αποφάσεις για ληστεία και απόπειρα ληστείας, όμως αφέθηκε και πάλι ελεύθερος.

Τελικά έφτασε στο σημείο, το μεσημέρι της Παρασκευής, να καρφώσει ένα κατσαβίδι στο μάτι ενός οδηγού, μετά από καυγά που είχε μαζί του για παραβίαση του STOP. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και παραδόθηκε χθες αργά το βράδυ.

Νοσηλευόμενος παραμένει ο οδηγός που δέχτηκε άγρια επίθεση με κατσαβίδι από 25χρονο διανομέα στην Ιερά Οδό, το βράδυ της Παρασκευής. «Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου», αποκαλύπτει.

Ο δικηγόρος του, Σπύρος Δημητρίου, αναφέρει ότι «ο πελάτης μου είναι σοβαρά τραυματισμένος στην περιοχή της κεφαλής και στο μάτι. Έχει πολλαπλά ράμματα, κακώσεις, εκδορές, μώλωπες από την, κατά την άποψή μου, θανατηφόρα (σχεδόν) επίθεση που προκάλεσε ο δράστης με φονικό εργαλείο.

Από την αστυνομία διαβιβάζεται με τη μορφή ενός απλού πλημμελήματος το περιστατικό αυτό».

Σήμερα το πρωί, ο «Μπασίνας», όπως είναι το παρατσούκλι του, πέρασε την πόρτα της Ευελπίδων, με τον εισαγγελέα να αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα. Του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Κρατείται μέχρι την απολογία του, την προσεχή Τρίτη.

