Βόλος: Αίσιο τέλος στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου - Εντοπίστηκε σε κατάσταση σοκ

Εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 53χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το πρωί της Τρίτης (7/10).

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 53χρονος εντοπίστηκε σε ένα νταμάρι, αρκετά χιλιόμετρα από την μονάδα του και είναι σε κατάσταση σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξακίνησαν το πρωί της Τρίτης, όταν ο 53χρονος σε κατάσταση ακραίας απελπισίας φώναζε ότι δεν θέλει τη ζωή του και απειλούσε να αυτοκτονήσει, καθώς ανέμενε να θανατωθούν τα αιγοπρόβατά του έπειτα από κρούσμα ευλογιάς που εντοπίστηκε στο κοπάδι του.

«Δεν αντέχω να βλέπω την περιουσία μου να καταστρέφεται από τη μια στιγμή στην άλλη», είπε σε κατάσταση απελπισίας σε συναδέλφους του που τους τηλεφώνησε για να τους ενημερώσει ότι θα αυτοκτονήσει, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Η οικογένεια του πέρασε στιγμές αγωνίας φοβούμενη για το χειρότερο σενάριο, μέχρι ο 53χρονος να εντοπιστεί.

