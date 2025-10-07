Μυτιλήνη: Κατολίσθηση στη Μελίντα – Τεράστιος βράχος κατέστρεψε το οδόστρωμα

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίζει η νότια Μυτιλήνη μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (6/10).

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, το πιο επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο προς τη Μελίντα, όπου τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε στο οδόστρωμα, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου και καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη.

Σημειώνεται ότι από την πτώση του βράχου δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ το σημείο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς υπάρχει ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων λόγω των συνεχιζόμενων βροχών.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και ο έλεγχος των πρανών.

Δείτε το βίντεο:

