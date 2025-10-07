Εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα με λεία 26.000 ευρώ

Οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα εξάρθρωσαν μια εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Τα μέλη της σπείρας, η δράση των οποίων είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, κατάφερναν να εισβάλλουν σε πολυκατοικίες και διαμερίσματα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Η μέθοδος δράσης και οι συλλήψεις

Η συμμορία δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο, διαπράττοντας εννέα τουλάχιστον διαρρήξεις. Στην περίπτωση ενός ζευγαριού στη δυτική Θεσσαλονίκη, οι τρεις δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα στα μέσα Ιουλίου, την ώρα που οι ένοικοι έλειπαν σε διακοπές.

Η μέθοδος δράσης τους περιλάμβανε τη χρήση κλειδιών πασπαρτού, επιτρέποντάς τους να ανοίγουν τις πόρτες χωρίς να αφήνουν ίχνη παραβίασης. Θύμα της ίδιας συμμορίας έπεσε και μια οικογένεια στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας παρακολουθούσαν τους τρεις διαρρήκτες για ημέρες και προχώρησαν στη σύλληψή τους την 1η Οκτωβρίου.

Δικαστικές εξελίξεις

Στην υπόθεση ενεπλάκη και η ιδιοκτήτρια ενός ενεχυροδανειστηρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη ως συνεργός, καθώς σε αυτήν διέθεταν τα κλοπιμαία οι δράστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή, όπου αποφασίστηκε:

Προφυλάκιση για τους δύο από τους τρεις διαρρήκτες.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο τρίτος δράστης και η ιδιοκτήτρια του ενεχυροδανειστηρίου.

Η συνολική λεία των δραστών από τις διαρρήξεις υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 26.000 ευρώ.

