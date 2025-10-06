Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

Απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Χερσονήσου στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι τουριστών που έβαλε στο μάτι ένα μηχανάκι. Μάλιστα, η στιγμή της κλοπής καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το σχετικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι φαίνεται αρχικά να περνά αμέριμνο τον δρόμο στο κέντρο της Χερσονήσου. Ξαφνικά, ο άνδρας σταματά μόλις βλέπει ένα μηχανάκι. Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας να τον συγκρατήσει, εκείνος πλησιάζει το δίκυκλο, το βάζει μπροστά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι δυο τους εξαφανίζονται από το σημείο.

Η «χαρά» τους, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε το κλεμμένο δίκυκλο (στο οποίο είχαν προκληθεί και σοβαρές ζημιές) και συνέλαβε τους δράστες.

Πρόκειται για δύο 34χρονους Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι αντί να περάσουν τη βραδιά τους σε ξενοδοχείο, κατέληξαν στο κρατητήριο.

Διαβάστε επίσης