Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

Άμεση η κινητοποίηση της αστυνομίας - Οι δράστες κατέληξαν στο κρατητήριο

Newsbomb

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Χερσονήσου στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι τουριστών που έβαλε στο μάτι ένα μηχανάκι. Μάλιστα, η στιγμή της κλοπής καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το σχετικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι φαίνεται αρχικά να περνά αμέριμνο τον δρόμο στο κέντρο της Χερσονήσου. Ξαφνικά, ο άνδρας σταματά μόλις βλέπει ένα μηχανάκι. Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας να τον συγκρατήσει, εκείνος πλησιάζει το δίκυκλο, το βάζει μπροστά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι δυο τους εξαφανίζονται από το σημείο.

Η «χαρά» τους, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε το κλεμμένο δίκυκλο (στο οποίο είχαν προκληθεί και σοβαρές ζημιές) και συνέλαβε τους δράστες.

Πρόκειται για δύο 34χρονους Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι αντί να περάσουν τη βραδιά τους σε ξενοδοχείο, κατέληξαν στο κρατητήριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

23:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Στόχος μας είναι το κοινό ψηφοδέλτιο - Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας σκηνοθέτησε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ