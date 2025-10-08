Αττική: Φωτιά σε οικία στον Βαρνάβα

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/10) σε οικία, στον Βαρνάβα Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 15 Πυροσβέστες με επτά οχήματα, όπου έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.