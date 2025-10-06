Λαμία: Πέθανε η εγκαυματίας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Έδινε μάχη στη ΜΕΘ για 18 ημέρες

Δεν τα κατάφερε τελικά η ηλικιωμένη που είχε απεγκλωβιστεί από το φλεγόμενο διαμέρισμα που ζούσε στη Λαμία, και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Δευτέρα (6/10).

Η ηλικιωμένη γυναίκα, έδινε για 18 ημέρες μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού που είχε μεταφερθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της μετά από φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι της στα μέσα Σεπτέμβρη.

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκαύματα αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, έχοντας επίσης εισπνεύσει για αρκετά λεπτά τις αναθυμιάσεις και η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή, ενώ από την ίδια φωτιά είχε κινδυνεύσει σοβαρά ο άνδρας της 89 ετών και ο 49χρονος γιος, που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας είχαν μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες και οι δύο αστυνομικοί και ο πολίτης που είχαν βοηθήσει τους πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους του διαμερίσματος.

