Αυτόματοι έλεγχοι για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα - Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), η οποία συνυπογράφεται από πέντε Υπουργεία και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία του ειδικού «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων». Το σύστημα αυτό ενοποιεί σε μία βάση δεδομένα από την ΑΑΔΕ, τα Υπουργεία Υποδομών, Προστασίας του Πολίτη και άλλους φορείς, ταυτοποιώντας τα οχήματα μέσω του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κυκλοφορίας.

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς την 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς. Από το 2026 και εφεξής, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο - την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο.

Στην πρώτη φάση εξετάζονται μόνο επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης με έναν υπόχρεο ιδιοκτήτη και έγκυρο αριθμό κυκλοφορίας. Για το 2025, ο έλεγχος ΚΤΕΟ δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη διασταύρωση, ενώ για την ασφάλιση εξετάζεται μόνο η κατάσταση κατά την ημερομηνία αναφοράς.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Οι παραβάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα. Για τα ανασφάλιστα οχήματα, αυτά κυμαίνονται από 250 ευρώ για τα δίκυκλα και φτάνουν τα 500 ευρώ για τα επιβατηγά, ενώ αγγίζουν τα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, καταλογίζονται τα οφειλόμενα ποσά ανά έτος μαζί με κλιμακωτές προσαυξήσεις, ενώ η έλλειψη ΚΤΕΟ τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ. Όλα τα ποσά επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Πριν την τελική επιβολή προστίμου, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να λάβουν ειδοποίηση εντοπισμού παράβασης μέσω email, SMS ή gov.gr wallet. Οι πράξεις επιβολής προστίμου κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και θεωρούνται νομίμως επιδοθείσες έπειτα από 10 ημέρες.

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί εν τω μεταξύ (π.χ. ασφαλίσει το όχημα), η ένσταση γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.

Πότε αφαιρούνται οι πινακίδες

Μετά την επιβολή του προστίμου, προβλέπεται υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Εάν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται από την Αστυνομία.

Σε περίπτωση υποτροπής (δηλαδή νέας παράβασης εντός τριετίας για το ίδιο όχημα), επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και αφαιρούνται άμεσα τα στοιχεία κυκλοφορίας, τα οποία επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών νομιμότητας (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, εξόφληση τελών και προστίμου).

