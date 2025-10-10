Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο

Στην τελική ευθεία η διαδικασία έκδοσης του προσωπικού αριθμού 

Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο
ΕΛΛΑΔΑ
Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό τους, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα δύο πρώτα ψηφία του, είτε μέσω της εφαρμογής my Info στο pa.gov.gr, είτε μέσω των ΚΕΠ και των Προξενικών Αρχών.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει διάφορους αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και άλλοι.

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet και ένας καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας που θα λειτουργεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.

Προσωπικός αριθμός: Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με ειδικούς από τον χώρο της κυβερνοασφάλειας η χρήση του προσωπικού αριθμού έχει πλεονεκτήματα και κινδύνους:

  • Οδηγεί στην «κεντρικοποίηση» μιας πολύ σημαντικής πληροφορίας: Όλες οι πληροφορίες (υγεία, φορολογία, εργασία κ.λπ), όπως αναφέρουν Τα Νέα, συνδέονται πλέον με έναν αριθμό. Αν υπάρξει παραβίαση, ο «επιτιθέμενος» αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο το ψηφιακό προφίλ του πολίτη.
  • Ο ενιαίος αριθμός διευκολύνει την ταυτοποίηση αλλά και την παρακολούθηση: Με βάση τον αριθμό αυτό θεωρητικά το κράτος ή κακόβουλοι τρίτοι ενδέχεται να παρακολουθούν πιο εύκολα τη δραστηριότητα ενός ατόμου.

