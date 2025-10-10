Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί λίγο μετά τις 15:30 στο λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να «κοκκινίζουν» με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού. Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού υπάρχουν έντονα προβλήματα κυρίως στο ύψος του Νέου Κόσμου έως και τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Η κίνηση στις 15:50

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.