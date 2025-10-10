Δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται: Μαθητής στην Κρήτη είναι «εγκλωβισμένος» στην ίδια τάξη
Μια πρωτοφανής υπόθεση με μαθητή Λυκείου στην Κρήτη, που παραμένει τυπικά στην ίδια τάξη εξαιτίας αποφάσεων του προφυλακισμένου διευθυντή του
Μία πρωτοφανής υπόθεση, που αφορά έναν μαθητή Λυκείου στην Κρήτη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της κατάχρησης εξουσίας και της επακόλουθης γραφειοκρατικής αδράνειας. Σύμφωνα με καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας μαθητής της Α’ Λυκείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία ιδιότυπη «ομηρία» εξαιτίας της προσπάθειάς του να αποφύγει τον τότε διευθυντή του Γυμνασίου του, ο οποίος σήμερα έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για σοβαρή κατηγορία.
