Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

Μία πρωτοφανής σκηνή εκτυλίχθηκε στους Μαλάδες της Κρήτης, όταν ο πατέρας της νύφης αποφάσισε να κάνει μία απροσδόκητη έκπληξη κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής. Ο Κρητικός πεθερός ντύθηκε νύφη, εμφανιζόμενος στην εκκλησία με όλο τον γαμήλιο εξοπλισμό, μία κίνηση που προκάλεσε χάος, αλλά και αμέτρητο γέλιο στους παρευρισκόμενους καλεσμένους. Η πρόθεσή του ήταν να προσθέσει μία χιουμοριστική νότα στη σημαντική αυτή στιγμή του ζευγαριού.

