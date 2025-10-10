Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε έγγραφο που απέστειλε προς τον Δήμο Ξηρομέρου ενημερώνει αναφορικά με τα συμπεράσματα της αυτοψίας που πραγματοποίησε στον «κρατήρα»

Στις Φυτείες του Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, η πρόσφατη καθίζηση εδάφους δημιούργησε κρατήρα που απειλεί τρία σπίτια της περιοχής.

Το ένα από αυτά είναι ήδη ακατοίκητο, ενώ οι ένοικοι των άλλων δύο - ένα ζευγάρι και μια μητέρα με το γιο της - μεταφέρθηκαν προσωρινά σε συγγενικά τους πρόσωπα. Ο Δήμος πρότεινε τη φιλοξενία τους σε ξενοδοχείο, αλλά φίλοι και συγγενείς ανταποκρίθηκαν άμεσα, προσφέροντας στέγη.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε έγγραφο που απέστειλε προς τον Δήμο Ξηρομέρου ενημερώνει αναφορικά με τα συμπεράσματα της αυτοψίας που πραγματοποίησε στον «κρατήρα» που «άνοιξε» στην περιοχή των Φυτειών, ανάμεσα από κατοικίες.

Το έγγραφο με τα συμπεράσματα της αυτοψίας της ΕΑΓΜΕ έδωσε στην δημοσιότητα ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, το ανάγλυφο της περιοχής διαμορφώνεται από εναλλαγές λόφων στους οποίους παρεμβάλλονται ελλειψοειδούς μορφής βυθίσματα ενώ ο οικισμός των Φυτειών θεμελιώνεται σε πετρώματα γύψων, λατυποπαγών και ασβεστόλιθων τριαδικής ηλικίας.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) διαπίστωσε μέσω αυτοψίας πως η καθίζηση οφείλεται στη διαλυτοποίηση των γύψων και την υπόγεια κυκλοφορία νερού, σε συνδυασμό με την εισροή επιφανειακών υδάτων, φαινόμενο που στην περιοχή θεωρείται συχνό. Πρότεινε, μάλιστα, την άμεση εκκένωση των παρακείμενων κατοικιών και απαγόρευση προσέγγισης στον χώρο, έως ότου γίνει η επιχωμάτωση, όπως είχε συμβεί σε παλαιότερη αντίστοιχη περίπτωση.

Τι λέει ο πρόεδρος της Κοινότητας

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή» δήλωσε στο agrinionews.gr από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κοινότητας Φυτειών Κωνσταντίνος Μήττας. «Μας είπαν να το αφήσουμε ανοιχτό για δύο 24ωρα, να το παρακολουθούμε. Δεν είναι κάποια διαφορά έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Επομένως περιμένουμε τις εντολές των μηχανικών. Είχε έρθει και ο μηχανικός του δήμου. Ο γεωλόγος από το ΙΓΜΕ μας ενημέρωσε, να το αφήσουμε κάποια 24ωρα ανοιχτό και μετά να το μπαζώσουμε», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις σχολίασε πως «δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξανασυμβεί και στην ευρύτερη περιοχή και στο χωριό. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ο γεωλόγος μας είπε ότι το υπέδαφος έχει γύψο κάτω και οι υδροφόροι ορίζοντες και οι βροχές φαίνεται πως δημιούργησαν κάποια κενά και αυτά με την σειρά τους την καθίζηση.