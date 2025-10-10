Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο – Ακούγονται εκρήξεις, κάηκε παλιό διαλυτήριο

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Ασπρόπυργο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο κοντά σε πίστα καρτ και πίσω από το κοιμητήριο.

Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες στην περιοχή, ωστόσο, ακούγονται εκρήξεις από υλικά που βρίσκονται αποθηκευμένα σε παρακείμενα κοντέινερ και αποθήκες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.