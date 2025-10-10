Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, ακούστηκαν εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.
Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ