Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, ακούστηκαν εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο.

