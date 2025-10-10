Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού
Η φωτιά ξεκίνησε από χώρο σκουπιδιών και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου σε υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
