Φωτιές στο Λος Άντζελες: Σύλληψη 29χρονου για την πυρκαγιά στο «σημείο μηδέν» – Ύποπτος για εμπρησμό

Χειροπέδες σε νεαρό άνδρα για το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στο προάστιο Pacific Palisades του Λος Άντζελες

Φωτιές στο Λος Άντζελες: Σύλληψη 29χρονου για την πυρκαγιά στο «σημείο μηδέν» – Ύποπτος για εμπρησμό
AP.
Άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την πρόκληση των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και κατέστρεψε περισσότερα από 6.500 σπίτια τον Ιανουάριο.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν ότι ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, 29 ετών, τέθηκε υπό κράτηση.

Ανέφεραν ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις ψηφιακές συσκευές του, έδειξαν μία εικόνα που δημιούργησε στο ChatGPT και απεικόνιζε μία πόλη που καιγόταν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την 7η Ιανουαρίου, κοντά σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας με θέα στην παραθαλάσσια γειτονιά. Η πυρκαγιά Eaton, που «ξέσπασε» την ίδια μέρα στην περιοχή του Λος Άντζελες, σκότωσε ακόμη 19 ανθρώπους και κατέστρεψε περίπου 9.400 κτήρια, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής.

Κατηγορείται ότι «κακόβουλα» προκάλεσε την πυρκαγιά

Ο ύποπτος φέρεται να έβαλε φωτιά στο Pacific Palisades την Πρωτοχρονιά. Η πυρκαγιά έκαιγε υπόγεια για μέρες, πριν εξαπλωθεί στην επιφάνεια.

Ο Ρίντερκνεχτ συνελήφθη στη Φλόριντα την Τρίτη (07/10) και κατηγορείται για καταστροφή περιουσίας με τη χρήση φωτιάς, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Εσάιλι.

«Πραγματικά ελπίζουμε ότι η σύλληψη θα προσφέρει μία κάποια δικαιοσύνη σε όλους όσους επλήγησαν», σημείωσε.

Ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Ορλάντο, στη Φλόριντα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10).

