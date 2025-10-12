Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αφού υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πηγές από το νοσοκομείο, μεταφέρουν ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.