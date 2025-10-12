Φάρσαλα: Εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο των Φαρσάλων το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, γυναίκα εργαζόμενη, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, όταν – κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες– ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο της.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
