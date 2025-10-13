Πάνος Ρούτσι για απεργία πείνας: «Ήταν απαίτηση για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου»

Ο Πάνος Ρούτσι επιτέθηκε στον πρωθυπουργό μετά τα όσα ανέφερε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Πάνος Ρούτσι για απεργία πείνας: «Ήταν απαίτηση για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου»

Ο Πάνος Ρούτσι 

Για την απεργία πείνας που πραγματοποίησε για 23 μέρες αλλά και για το σχόλιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μίλησε ο Πάνος Ρούτσι.

Με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε, είπε ο ίδιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1

«Ο πρωθυπουργός φάνηκε φανερά θυμωμένος, και μετά τη δικαίωση μου για το αίτημα για εκταφή επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον εμένα, που για 23 ημέρες έκανα απεργία πείνας, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου για να ανακοινώσει αυτό το μέτρο», συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι και τόνισε πως ο πρωθυπουργός «θέλει να σβήσει τα ονόματα και να καθαρίσει το τοπίο».

Επιπλέον, τόνισε τον λόγο για τον οποίο πραγματοποίησε την απεργία, αλλά και για το σχόλιο του πρωθυπουργού, περί εκδηλώσεις.

Αμέσως μετά, εξήγησε πως «η απεργία πείνας μου δεν ήταν εκδήλωση. Ήταν για να απαιτήσω άδεια για την εκταφή του παιδιού μου. Για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου».

Μητσοτάκης: «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία του εβδομαδιαία ανάρτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μνημείο που δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία» και ότι «οφείλουμε να διατηρήσουμε τον γνωστό χαρακτήρα του, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες και τους επισκέπτες».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το μνημείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων άσχετων με τον συμβολισμό του, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρησή του».

Η νέα νομοθετική ρύθμιση αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του σεβασμού και της ιστορικής αξίας του μνημείου, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

