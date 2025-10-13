Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:24 της Δευτέρας (13/10) στη Μυτιλήνη, στο δυτικό τμήμα του νησιού.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα βόρεια του Σιγριού, ενώ, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 21,1 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.