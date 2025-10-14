Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Θλίψη προκάλεσε η τραγική κατάληξη της άτυχης Γεωργίας από την Κάρυστο, η οποία έπειτα από μήνες μάχης στον Ευαγγελισμό, κατέληξε λόγω του άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της.

Η ζωή της σε παράπηγμα, η εκμετάλλευση, οι σκληρές εργασίες και η βάναυση κακοποίηση με χέρια, λοστούς, ξύλα και σίδερα, αποκαλύπτουν έναν καθημερινό Γολγοθά που βίωνε. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των συγγενών της για τον φόβο και τον τρόμο με τον οποίο ζούσε.

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε “με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο”, έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».

Η σύλληψη του 65χρονου συζύγου έγινε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, παρόλο που αρχικά ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του έπεσε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, μια κατηγορία που, μετά τον θάνατο της Γεωργίας, πιθανότατα θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία.

