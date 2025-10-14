Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από σκάλα οικοδομής

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίνδο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε βαριά ύστερα από πτώση σε σκάλα οικοδομής. Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 19:00, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του Κέντρου, οι οποίοι προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες για τη διάσωση και σταθεροποίησή του, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Οι διασώστες εφάρμοσαν πρωτόκολλο ακινητοποίησης και διασφάλισης αεραγωγού, ενώ κρίθηκε αναγκαία η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η διαδικασία αναζωογόνησης, βάσει των διεθνών οδηγιών επείγουσας ιατρικής. Ο άνδρας φέρει πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα ενδέχεται να είχε λιποθυμήσει πριν την πτώση, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά οκτώ διασώστες και ένας γιατρός, με τη συνδρομή δύο ασθενοφόρων, δύο μηχανών ταχείας ανταπόκρισης και μιας Κινητής Ιατρικής Μονάδας.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

