Τραγωδία στη Λάρισα: Σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 70χρονος άνδρας στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Την είδηση του 70χρονου έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Λάρισας.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε από σκάλα, ενώ δούλευε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην περιοχή των Νέων Καρυών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων έχει ως εξής:

«Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Λάρισας, με ανακοίνωσή του καταγγέλλει «ακόμη ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ενός 70χρονου συναδέλφου, που δούλευε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις Νέες Καρυές, μετά από πτώση από σκάλα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου.

Έτσι κτίζονται τα ¨ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ¨ της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας! Αυτή είναι η διευκόλυνση – η ¨δίκαιη¨ που προτείνει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο! Αυτό το άθλιο μέλλον θέλουν να μας ετοιμάσουν, να δουλεύουμε μέχρι θανάτου για να κερδίζουν τα αφεντικά!

Κανένας εργαζόμενος δεν δουλεύει από χόμπι, μας αναγκάζουν να δουλεύουμε παραπάνω ώρες, να κάνουμε δυο δουλείες, για να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί οι μισθοί και τα μεροκάματα και οι συντάξεις πείνας δεν φτάνουν!

Η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβέρνησης και η εργοδοσία φέρουν όλη την ευθύνη για τα εγκλήματα στους χώρους εργασίας. Για τα ελλιπή μέτρα προστασίας, με τα μνημόνια έχουν καταργήσει τις μεικτές επιτροπές ελέγχου και στις Επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό να φτάσουν σε όλους τους χώρους να κάνουν ελέγχους. Και φυσικά θέλουν την εργοδοσία να «δουλεύει» ανενόχλητη, να κάνει ότι θέλει, αυτό λοιπόν στις μέρες μας το έχουν βαφτίσει δημοκρατία, να σακατευόμαστε και να πεθαίνουμε για τα κέρδη των λίγων!

Αυτό λοιπόν για εμάς λέγεται σύγχρονη μισθωτή σκλαβιά, θέλουν να μας γυρίσουν 200 χρόνια πίσω, με τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα! Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς και τα παιδιά μας να ζούμε ως σύγχρονοι σκλάβοι!

Απαιτούμε:

Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο.

Την υποχρεωτική εφαρμογή τώρα σε όλο το κλάδο της ΣΣΕ εργασίας που έχουμε υπογράψει. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο εκτρωμα.

Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Λεφτά για υγεία-παιδεία-μισθούς και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην σύσκεψη που έχουμε προγραμματίσει για την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7:00 μμ. στην ισόγεια αίθουσα του ΕΚΛ.

Παίρνουμε όλοι μέρος στην Πανελλαδική-Πανεργατική απεργία στις 1η του Οκτώβρη στην Κεντρική Πλατεία στις 10:30 πμ.»

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

