Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

25/9/2025 7:00:00 πμ

25/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ

416

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1164

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 10:00:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΩΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1159

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1042

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΥΤΕΡΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1161

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΘΕΟΔ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1039

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1027

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1026

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1017

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ - ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

413

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 1:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 179 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 181 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 1:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΝ. ΗΡΩΩΝ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΠΕΤΜΕΖΑ, ΧΙΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ.

724

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΛΕΩΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1035

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 68 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1165

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 98 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1163

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΤΡΙΑΝΕΜΗ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΜΑΛΕΜΕ - ΧΑΛΕΠΑ - ΠΕΥΚΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΕΔΡΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΡΓΑΣ

241

Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.

726

Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ

25/9/2025 5:00:00 μμ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΡΠΑΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Γ.ΒΑΓΙΑ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΕΡΩΦΙΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ. ΡΟΔΩΝ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ.

723

Κατασκευές

25/9/2025 8:30:00 πμ

25/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ ΝΟ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1160

Λειτουργία

25/9/2025 9:00:00 πμ

25/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 34 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1166

Κατασκευές

25/9/2025 9:30:00 πμ

25/9/2025 12:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

1158

Κατασκευές

25/9/2025 10:00:00 πμ

25/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

725

Κατασκευές

25/9/2025 11:00:00 πμ

25/9/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΗΝΕΙΟΥ ΝΟ 1 από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ

1162

Κατασκευές

25/9/2025 11:00:00 πμ

25/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΛΑΝΩΝ απο κάθετο: ΣΤΑΙΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

1038

Λειτουργία

25/9/2025 11:00:00 πμ

25/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 21 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

1167

Κατασκευές

25/9/2025 11:30:00 πμ

25/9/2025 2:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

1157

Κατασκευές

25/9/2025 11:30:00 πμ

25/9/2025 3:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΥ

414

Κατασκευές

25/9/2025 12:00:00 μμ

25/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΦΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΕΡΕΛ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΑΛΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1035

Λειτουργία

25/9/2025 12:30:00 μμ

25/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΝΗ έως κάθετο: ΜΑΓΕΡ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

1025

Λειτουργία

25/9/2025 1:30:00 μμ

25/9/2025 3:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΥΤΩΝΟΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1156

Κατασκευές

