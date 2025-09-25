Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

25/9/2025 7:00:00 πμ 25/9/2025 3:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ 416 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1164 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 10:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΩΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1159 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1042 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 11:00:00 πμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΥΤΕΡΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1161 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΘΕΟΔ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1039 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1027 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1026 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1017 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 12:30:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ - ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 413 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 1:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 179 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 181 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 1:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΝ. ΗΡΩΩΝ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΠΕΤΜΕΖΑ, ΧΙΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ. 724 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΛΕΩΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1035 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 68 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1165 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 3:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 98 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ 1163 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 4:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΤΡΙΑΝΕΜΗ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΜΑΛΕΜΕ - ΧΑΛΕΠΑ - ΠΕΥΚΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΕΔΡΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΡΓΑΣ 241 Λειτουργία

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. 726 Κατασκευές

25/9/2025 8:00:00 πμ 25/9/2025 5:00:00 μμ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΡΠΑΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Γ.ΒΑΓΙΑ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΕΡΩΦΙΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ. ΡΟΔΩΝ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. 723 Κατασκευές

25/9/2025 8:30:00 πμ 25/9/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ ΝΟ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1160 Λειτουργία

25/9/2025 9:00:00 πμ 25/9/2025 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 34 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1166 Κατασκευές

25/9/2025 9:30:00 πμ 25/9/2025 12:30:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ 1158 Κατασκευές

25/9/2025 10:00:00 πμ 25/9/2025 2:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. 725 Κατασκευές

25/9/2025 11:00:00 πμ 25/9/2025 1:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΗΝΕΙΟΥ ΝΟ 1 από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ 1162 Κατασκευές

25/9/2025 11:00:00 πμ 25/9/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΛΑΝΩΝ απο κάθετο: ΣΤΑΙΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1038 Λειτουργία

25/9/2025 11:00:00 πμ 25/9/2025 4:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 21 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ 1167 Κατασκευές

25/9/2025 11:30:00 πμ 25/9/2025 2:30:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ 1157 Κατασκευές

25/9/2025 11:30:00 πμ 25/9/2025 3:00:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΥ 414 Κατασκευές

25/9/2025 12:00:00 μμ 25/9/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΦΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΕΡΕΛ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΑΛΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1035 Λειτουργία

25/9/2025 12:30:00 μμ 25/9/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΝΗ έως κάθετο: ΜΑΓΕΡ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 1025 Λειτουργία