Διακοπές νερού την Τετάρτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Ανδρέα Δημητρίου και Διστόμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Δαβάκη και Σεβαστουπόλεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ζίχνης και Αργιθέας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πραξιτέλους και Ισμήνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΣ, EKTAKTH
ΠΑΠΑΓΟΥ
Αργυροκάστρου και Πίνδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Παρνασσίδος και Τσιτούρη
