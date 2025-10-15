Διακοπές νερού την Τετάρτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
    ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
    Ανδρέα Δημητρίου και Διστόμου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Δαβάκη και Σεβαστουπόλεως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
    ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
    Ζίχνης και Αργιθέας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Πραξιτέλους και Ισμήνης
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΣ, EKTAKTH
    ΠΑΠΑΓΟΥ
    Αργυροκάστρου και Πίνδου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
    ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Παρνασσίδος και Τσιτούρη

