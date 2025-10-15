Κίνηση: Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό - Δεξιά λωρίδα κλειστή - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττική Οδού, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.
Στα «κόκκινα» είναι και ο Κηφισός, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.
