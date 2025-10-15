Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη «Θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», την δική τους Άννα Κυριακού.

Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών στις 13 Οκτωβρίου.

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε και ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. «Έφυγε ευτυχισμένη. Αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο. Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου» είπε χαρακτηριστικά.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μιχάλης, Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Άγγελος Αντωνόπουλος.

Ο γιος της Άννας Κυριακού, Χρήστος Αποστολίδης με τον Σπύρο Μπιμπίλα / INTIME NEWS

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου / INTIME NEWS

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου / INTIME NEWS

Παράλληλα, στεφάνι και συλλυπητήρια για την απώλεια της Άννας Κυριακού έστειλε στο νεκροταφείο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Κηδεία Άννας Κυριακού / INTIME NEWS

Κηδεία Άννας Κυριακού / INTIME NEWS

Η ηθοποιός Νάντια Μουρούζη / Eurokinissi

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / Eurokinissi

