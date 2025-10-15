Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της αγαπημένης «θείας Μπεμπέκας»
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη «Θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», την δική τους Άννα Κυριακού.
Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών στις 13 Οκτωβρίου.
Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε και ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. «Έφυγε ευτυχισμένη. Αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο. Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου» είπε χαρακτηριστικά.
Το παρών στην κηδεία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μιχάλης, Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
Παράλληλα, στεφάνι και συλλυπητήρια για την απώλεια της Άννας Κυριακού έστειλε στο νεκροταφείο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.