Ανεστάλη η διήμερη απεργία στις λαϊκές αγορές

Ανεστάλη η διήμερη απεργία στις 22 και 23 Οκτωβρίου, που είχαν εξαγγείλει παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Την αναστολή της διήμερης απεργίας που είχαν εξαγγελθεί στις λαϊκές αγορές για τις 22 και 23 Οκτώβρη αποφάσισαν παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδος αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων μετά από συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην ανάρτηση αναφέρονται, αναλυτικά, τα εξής:

«Αφορμή της συνάντησης ήταν η εξαγγελία διήμερης απεργίας των λαϊκών στις 22 και 23 Οκτώβρη για τα πάγια αιτήματα των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών όπως και η εξαγγελία του υπουργού Ανάπτυξης για ίδρυση παράλληλων αγορών μόνο με παραγωγούς υπό την ευθύνη και ευχέρεια των δημάρχων.

Αναφέραμε στον υπουργό τις εύλογες αντιρρήσεις μας σχετικά με την ίδρυση αυτών των παράλληλων αγορών την στιγμή μάλιστα που εδώ και 4 χρόνια από την ισχύ του Νόμου 4849/21 δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις υπάρχουσες λαϊκές αγορές λόγω της προαπαιτούμενης προκήρυξης που δεν έχει γίνει πουθενά σε ολόκληρη την χώρα και ήδη είναι φανερή η έλλειψη του παραγωγικού στοιχείου στις λαϊκές αγορές.

Ο υπουργός μας τόνισε ότι η πρόθεσή του είναι εξ αρχής να μπορούν οι παραγωγοί να έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές και δεσμεύτηκε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με τροπολογία όπως και όλα τα άλλα θέματα της καθημερινότητας όπως η αλλαγή αγοράς ή αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων και ότι περιμένει τις προτάσεις μας για την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος τόσο των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών αλλά και των καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτό αφού ενημερώθηκαν όλα τα προεδρεία των ομοσπονδιών της χώρας αποφασίσαμε ομόφωνα να αναστείλουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις προς το παρόν και περιμένουμε από τον υπουργό να υλοποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις του.

Αγωνιζόμαστε ενωμένοι πανελλαδικά για τα δίκαια αιτήματα μας και την συνέχεια του θεσμού των λαϊκών αγορών».

Στο μεταξύ με νεότερη ανάρτηση επισημαίνεται ότι συνεχίζεται ο διάλογος της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Την Παρασκευή, στις 18:00 το απόγευμα, θα γίνει τηλεδιάσκεψη με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο.

«Με ενότητα και συλλογική φωνή, συνεχίζουμε για το καλό του θεσμού και των ανθρώπων των λαϊκών αγορών» όπως υπογραμμίζεται.

